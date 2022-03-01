Бесплатный звонок по России
Помогаем автосервисам делать правильный выбор
До 2 лет гарантийного обслуживания на всю продукцию
Оперативная техподдержка
Мы тщательно отбираем поставщиков, все наши автосканеры проходят 3 этапа проверки, чтобы ни одна некачественная единица товара не имела даже шанса попасть к покупателю. В нашем ассотрименте только то оборудование, которое действительно заслуживает внимания.
10
10 лет на рынке авто диагностики
Быстрая доставка во все города России
Уже сегодня мы подберём оптимальное диагностическое оборудование и ответим на ваши вопросы
Бесплатная установка и настройка ПО
при покупке Автосканера с ноутбуком!
своевременно проведенная диагностика грузовых автомобилей и автобусов, позволяет выявить неполадки на раннем этапе и существенно сэкономить на ремонте.
диагностическое оборудование от разработчиков и производителей для сельскохозяйственной строительной и спецтехники.
универсальное оборудование, позволяющее работать с большинством блоков управления на более чем 90% выпускаемых автомобилей.
Эмуляторы AdBlue >>
электронное устройство, содержащее специализированный код исправной системы AdBlue и имитирующее нормальную работу комплекса очистки выхлопных газов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ОТ DIAGNOSTICKS.RU
покупая товар в нашем магазине, вы автоматически получаете гарантию 1 год, однако воспользовавшись специальными условиями, Вы можете продлить гарантию до 2-х лет.
БЕСТСЕЛЛЕРЫ