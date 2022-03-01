 
Магазин автосканеров Diagnosticks

Помогаем автосервисам делать правильный выбор

 До 2 лет  гарантийного обслуживания на всю продукцию

Оперативная техподдержка

Мы тщательно отбираем поставщиков, все наши автосканеры проходят 3 этапа проверки, чтобы ни одна некачественная единица товара не имела даже шанса попасть к покупателю. В нашем ассотрименте только то оборудование, которое действительно заслуживает внимания.

10

10 лет на рынке авто диагностики

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Быстрая доставка во все города России

Уже сегодня мы подберём оптимальное диагностическое оборудование и ответим на ваши вопросы

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диагностическое оборудование
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при покупке Автосканера с ноутбуком!
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Сканеры для грузовиков >>

 

своевременно проведенная диагностика грузовых автомобилей и автобусов, позволяет выявить неполадки на раннем этапе и существенно сэкономить на ремонте.

Сканеры для спецтехники >>

 

диагностическое оборудование от разработчиков и производителей для сельскохозяйственной строительной и спецтехники.

Мультимарочные сканеры >>

 

универсальное оборудование, позволяющее работать с большинством блоков управления на более чем 90% выпускаемых автомобилей.

Эмуляторы AdBlue >>

 

электронное устройство, содержащее специализированный код исправной системы AdBlue и имитирующее нормальную работу комплекса очистки выхлопных газов.

Интернет-магазин автосканеров
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ОТ DIAGNOSTICKS.RU

покупая товар в нашем магазине, вы автоматически получаете гарантию 1 год, однако воспользовавшись специальными условиями, Вы можете продлить гарантию до 2-х лет. 

БЕСТСЕЛЛЕРЫ